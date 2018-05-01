Молодые тюменские спортсмены получили государственные стипендии

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83 лучших молодых атлета из Тюменской области получили государственные спортивные стипендии. Удостоверения стипендиатов ребятам вручил директор регионального департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Дмитрий Грамотин.

Он напомнил, что награды удостоились победители первенств страны и мира, призеры всероссийских спартакиад и универсиад.

"Еще несколько лет назад мы видели в числе стипендиатов представителей десятка видов спорта. С каждым годом все больше ребят добиваются успехов на международной арене, на уровне сборных команд страны, и в этом году стипендии удостоены представители уже 16 видов спорта. Это не может не радовать. Это значит, что система подготовки спортивного резерва, которая создана и создается в регионе, система выявления талантливых детей, их дальнейшего сопровождения начинает давать свои плоды", - отметил Дмитрий Грамотин.

Директор профильного департамента уверен: это верный знак того, что конкуренция в отрасли будет повышаться, и еще больше видов спорта начнут приносить медали не только региону, но и стране в целом.

Среди стипендиатов - победители соревнований по гребному слалому, лыжным гонкам, биатлону, бочче, дзюдо, карате, скалолазанию, тхэквондо, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, легкой атлетике, спортивному ориентированию, плаванию и вольной борьбе.

Дмитрий Грамотин заверил юниоров, что вместе с департаментом сделает все возможное для того, чтобы у них была возможность тренироваться, соревноваться и показывать только лучшие результаты.

Дарья Казакова