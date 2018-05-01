Фестиваль "Православие и СМИ" начнется в Тюмени с мастер-классов и круглых столов

Фестиваль "Православие и СМИ". Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль "Православие и СМИ". Фото ИА "Тюменская линия"

Особенностью фестиваля "Православие и СМИ", который в восемнадцатый раз пройдет в Тюменской области, будет значительное усиление его обучающей составляющей.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщили его организаторы.

Первая часть фестиваля впервые состоится в Тюмени, на базе Тюменского государственного университета, где в течение дня пройдут учебные мероприятия – это и пленарная часть, и мастер-классы, и круглые столы, и другие формы профессионального общения журналистов, в ходе которого участники фестиваля не только поделятся опытом, но и рассмотрят те работы, которые будут представлены на конкурс.

По словам заведующей кафедрой журналистики Тюменского государственного университета Ольги Петровой, мастер-классы и круглые столы – это очень важная часть фестиваля.

"Нам необходимо поддерживать связь с коллегами, работающими в СМИ, и важно установить эти профессиональные отношения между преподавателями и студентами и гостями фестиваля, - отметила она. - Сегодня интернет-пространство и цифровая среда становятся частью нашей культуры. И мы надеемся, что мастер-класс на эту тему поможет найти возможности продвижения тематики и проблематики православия в социальных сетях и цифровом пространстве. Мы надеемся, что этот фестиваль позволит нашим студентам увидеть много интересных работ и понять творческие подходы к такой важной и непростой теме для молодого человека и журналиста".

Отец Григорий Мансуров отметил, что путь непосредственно к православию для участников и гостей фестиваля начнется с посещения Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря, как сейчас официально называется монастырь, который в Тюмени привыкли называть Ильинским.

"Здесь установлен Поклонный крест на месте, где царская семья пересаживалась с поезда на пароход "Русь", когда они ехали в Тобольск", - сообщил он.

В Тобольске участников фестиваля ждет пресс-конференция с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием, фестиваль колокольного звона, чаепитие в Тобольском кремле, посещение музея сибирской каторги и ссылки, презентация трейлера фильма "Тобол", экскурсии в недавно открывшийся музей семьи императора Николая Второго, в Абалакский монастырь.

"Программа обширная и интересная, - подчеркнул Александр Новопашин. -Традиционно в фестивале принимают участие журналисты не только Тюменской области и автономных округов, но соседних регионов – Курганской, Омской, Свердловской областей, ждем гостей из Подмосковья".

Пример Тюменской журналистской организации, по мнению председателя Союза журналистов Тюменской области Владимира Кузнецова, оказался весьма заразителен.

"У нас есть уже последователи, - заявил он. - Журналисты из Курганской области взяли шефство над знаменитым Долматовским монастырем. Свердловские берут шефство над не менее знаменитым Верхотурьем. В Новосибирске журналисты собирают средства на строительство часовни в честь Нестора Летописца".

Межрегиональный фестиваль "Православие и СМИ" является финальной точкой творческой исследовательской работы журналистов, направленной на освещение духовно-нравственных вопросов, исторических традиций русского народа, популяризацию православных идей и ценностей через средства массовой информации.

На конкурс направляются материалы, вышедшие в эфир теле- и радиоканалов, опубликованных в печатных и сетевых изданиях с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года. Заявки и конкурсные материалы предоставляются по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, 45, кабинет 413 не позднее 22 мая 2018 года.

Борис Олейник