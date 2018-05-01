  • 17 мая 201817.05.2018четверг
  • USD62,3033
    EUR73,7796
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер западный

В Тюмени на левом берегу Туры построят скейт-парк и амфитеатр

Общество, 18:05 17 мая 2018

фото "Тюменская линия"

Благоустройство левого берега Туры в Тюмени будет проходить в пять этапов. К первым двум строители приступят уже в 2018 году.

Планируется укрепить берег и начать благоустройство участка от ул. Щербакова до ул. Чкалова и от ул. Береговой до р. Тура.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в Главном управлении строительства Тюменской области, проектная документация по этому участку уже разработана, проводится государственная экспертиза.  

"Планируется, что положительное заключение госэкспертизы и достоверности определения сметной стоимости объекта мы получим в июле 2018 года. После этого будут инициированы конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ", - сообщили в ГУСе.

Общая протяженность участка составит 900 м. Для удобства горожан здесь благоустроят три зоны отдыха – детская, тихая и игровая. Для малышей обустроят игровую и детскую площадки. Любителей активного отдыха порадуют беговые и велосипедные дорожки, а также скейт-парк. Здесь же расположится площадка для тихого отдыха, смотровая площадка, беседка-библиотека и амфитеатр.

Площадь пешеходных зон составит более 9 тыс. кв. м, протяженность пешеходных и велодорожек – почти 900 м. Кроме того, в проекте предусмотрены три стоянки для автомобилей.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , набережная Туры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 17.05.2018Попробовать местные сладости и забронировать тур, не выходя из магазина: в центре Тюмени открылась галерея сувениров
19:47 17.05.2018"МегаФон" запустил пилотный проект с полуавтономными камерами
19:12 17.05.2018На Сахалине кенгуру взяла шефство над капибарами
18:09 17.05.2018Синоптики предупредили тюменцев о мокром снеге с сильным ветром