В Тюмени на левом берегу Туры построят скейт-парк и амфитеатр

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Благоустройство левого берега Туры в Тюмени будет проходить в пять этапов. К первым двум строители приступят уже в 2018 году.

Планируется укрепить берег и начать благоустройство участка от ул. Щербакова до ул. Чкалова и от ул. Береговой до р. Тура.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в Главном управлении строительства Тюменской области, проектная документация по этому участку уже разработана, проводится государственная экспертиза.

"Планируется, что положительное заключение госэкспертизы и достоверности определения сметной стоимости объекта мы получим в июле 2018 года. После этого будут инициированы конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ", - сообщили в ГУСе.

Общая протяженность участка составит 900 м. Для удобства горожан здесь благоустроят три зоны отдыха – детская, тихая и игровая. Для малышей обустроят игровую и детскую площадки. Любителей активного отдыха порадуют беговые и велосипедные дорожки, а также скейт-парк. Здесь же расположится площадка для тихого отдыха, смотровая площадка, беседка-библиотека и амфитеатр.

Площадь пешеходных зон составит более 9 тыс. кв. м, протяженность пешеходных и велодорожек – почти 900 м. Кроме того, в проекте предусмотрены три стоянки для автомобилей.

Любовь Голышева