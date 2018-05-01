В Общественной палате России предложили создать виртуальный кинотеатр с лучшими семейными фильмами

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Создать виртуальный кинотеатр с лучшими детскими и семейными фильмами предложили участники круглого стола "Социокультурное воспитание детей и молодежи средствами кинематографии", который прошел в Общественной палате РФ 16 мая.

По идее организаторов и участников круглого стола, восполнить пробел духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, отвлечь детей от Интернета призвана новая форма воспитания — кинопедагогика.

По мнению экспертов, кинематограф остается для современных подростков наиболее популярным искусством. Так, знания о мире, культуре отношений подростки берут из мира кино.

По словам члена комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элины Жгутовой, кинопедагогику нужно рассматривать как практику, программу, которая поможет привнести в российское образование воспитательную составляющую. Общественники уверены - этот предмет должен быт внесен в план мероприятий Десятилетия детства на ближайшие три года, и ему нужна государственная поддержка — либо административная, либо финансовая, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

"Конечно, в общую образовательную программу мы не сможем это включить. Это будет в рамках дополнительного образования", — пояснила Элина Жгутова.

Член комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис акцентировал внимание на подготовке кинопедагогов.

"У нас есть Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), и, конечно, именно на его базе лучше всего готовить такие кадры. Для этого нужно выработать конструктивные рекомендации — у нас уже есть сообщество людей, которые заинтересованы в том, чтобы этот процесс начался", — сказал он.

Председатель попечительского совета Национального центра помощи потерявшимся и пострадавшим детям Елена Мильская предложила создать для детей в сети онлайн-платформу, где будет транслироваться только детское и семейное кино. Создание такой платформы стало возможным благодаря соглашению между Национальным центром помощи потерявшимся и пострадавшим детям и фондом развития творчества "Жизнь и дело".

"Этот фонд уже несколько лет организует в Тюмени фестиваль детских и семейных фильмов „Ноль плюс“. И за это время собрал несколько тысяч кинолент из России, Индии, Кореи, Франции, Финляндии. Два года назад фонд запустил в учебных заведениях образовательный проект „Кинопедагогика“. Сейчас к нему подключилось более сотни учебных заведений. В рамках проекта учителя не просто выбирают и используют фильмы, а получают так же методику передачи знаний через видеоконтент", — рассказала Елена Мильская.