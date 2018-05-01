Ялуторовская "Ночь в музее": посетители узнают, как в эпоху неолита появились первые поселения

фото Ялуторовского острога фото Ялуторовского острога

Выставки "Ялуторовск: грани истории" откроется в рамках акция "Ночь в музее" в Ялуторовске 19 марта.

В центре проекта – многогранная история города и края от возникновения первых поселений в эпоху неолита до наших дней.

Как сообщили в Ялуторовском музейном комплексе, посетители узнают, как в эпоху неолита, примерно 10 тыс. лет назад, появились первые поселения рыболовов и охотников. Экспонаты – фрагменты керамики, погребальные горшки, орудия труда, - позволят "увидеть" картину прошлого.

Подлинные предметы земледельческого труда и документальные материалы позволят посетителям реалистично представить Ялуторовский острог, основанный в 1659 году.

Посетители увидят изделия народных промыслов и ремесел: глиняную и деревянную посуду, изящные прялки, украшенные урало-сибирской росписью, удивительную коллекцию узорных полотенец, скатертей, поясов и опоясков XIX- нач. XX в. Об экономике края и общественной жизни в первой половине XX вв. расскажут уникальные документы и фотографии: первого номера газеты "Ялуторовская жизнь", строительства железной дороги и моста через р. Тобол, первого промышленного предприятия – крупчатой мукомольной мельницы.

Годы первых пятилеток ознаменовались открытием в Ялуторовске предприятий союзного значения - завода сухого молока и лесозавода.

Горечь трагических событий Великой Отечественной войны посетители прочувствуют, познакомившись с военными реликвиями: минометом, солдатской шинелью, смертным медальоном. Интерьерный уголок и документы военного времени дают объективное представление о тыловом городе, который выпускал продукцию для фронта, формировал полки, лечил раненых и давал приют эвакуированным.