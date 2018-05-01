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Инспекторы пожарного надзора проверили детский лагерь в Заводоуковске

Общество, 13:43 17 мая 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 Заводоуковска провели проверку детского санаторно-оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина, сообщает региональное управление МЧС России. 

Помимо проверки состояния электропроводки, исправности сигнализации и систем оповещения, путей эвакуации, инспекторы изучили документацию учреждения. 

"Вместе с коллективом лагеря провели профилактические беседы по вопросам соблюдения необходимых требований, – сказал начальник отдела Базарбай Кудайбергенов. – Во время проверки мы выявили некоторые нарушения, все они носили режимный характер, потому были устранены сразу".

По итогам проверки детское оздоровительное учреждение принято, подписаны соответствующие акты. 

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# Заводоуковск , лагерь , пожарная безопасность

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