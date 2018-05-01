В Тюменской области растет престиж профессий сферы услуг

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

2 млн 800 тыс. человек посетили Тюменскую область в качестве туристов в 2017 году. По сравнению с 2016 годом туристический поток увеличился на 150 тысяч.

Об этом сообщил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев. По его словам, с ростом популярности Тюменской области у иногородних жителей увеличивается и потребность в рабочих кадрах для индустрии гостеприимства.

"Развитие туризма влияет на более чем 50 отраслей и профессий, которые крутятся вокруг этой сферы. Благодаря движению WorldSkills мы получаем лучшие кадры", - отметил Андрей Пантелеев. Он заверил, что подавляющее большинство ребят, обучающихся в техникумах и вузах на направлениях, связанных с туриндустрией, уже на середине своего обучения "расписывают" между предприятиями и компаниями.

Пантелеев уверен: Тюменская область - уникальный регион, который обладает огромным туристическим потенциалом. В области растет престиж профессий сферы услуг, и у студентов есть возможность не только попасть на стажировку на любое предприятие, но и напрямую пообщаться с собственниками бизнеса.

Он напомнил, что у Тюмени - богатое купеческое наследие, которое сохранилось у немногих городов России, а также внушительные музейные фонды. Тобольск может похвастаться своим кремлем, тюрьмой, музеем семьи последнего русского императора Николая II. Ялуторовск интересен с точки зрения декабристской истории.

"Есть ряд новых проектов, объединяющих в себе все сильные стороны региона, например, Императорский маршрут. Его разрабатывает Министерство культуры, а Тюменская область выступает куратором. Существует Золотое кольцо России, есть Транссиб, но такого продукта не было. В проект уже активно включились Российские железные дороги, идет брендирование подвижного состава", - пояснил Андрей Пантелеев. Императорский маршрут, по его словам, объединит около 20 регионов, в том числе Крым, и расскажет о правлении рода Романовых, о том, как Россия стала империей, как присоединение Сибири повлияло на развитие страны.

Помимо предложения для туристов, интересующихся историей страны, в регионе создают развлечения и для желающих позаботиться о своем здоровье. Знаменитые тюменские горячие источники, здравницы и Медицинский город формируют санаторно-курортный блок. Еще несколько направлений для гостей из других городов и стран - это тур нефтяника и охотничий туризм. Андрей Пантелеев посетовал, что при такой доступности отличных охотничьих угодий уровень подготовки кадров в отрасли оставляет желать лучшего и эту проблему необходимо решать совместными усилиями сфер образования и бизнеса.

Дарья Казакова