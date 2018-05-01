На фестивале "Жара" научат париться в бане

Мастер-класс как париться в бане станет изюминкой городского фестиваля "Жара", который пройдет на площади 400-летия Тюмени 19 и 20 мая. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы фестиваля.

"У нас будет концертная программа, много развлечений для детей, традиционный майский шашлык на фудкорте", - рассказала председатель комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ" Наталья Паденко.

Работать будут площадки Kids Fest, "Спорт", Igolka Market, Siberian Fashion Show, "ОПОРА РОССИИ", "Туризм", "Арт-площадка", "Ярмарка инвестиций", "Ярмарка недвижимости", а также "Тюменская марка" - на ней тюменцам расскажут, как можно получить субсидии от городской администрации в 500 тыс. рублей.

Впервые площадка True Story Food соберет тюменских успешных предпринимателей ресторанного бизнеса, которые поделятся своими историями. "Эта отрасль в Тюмени хорошо развивается. А тем, кто начал этот путь, будет интересно послушать", - уверяет Наталья Паденко.

Как напомнил вице-президент общественной организации "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров, в 2017 году фестиваль "Жара" проводился в только открывшейся тогда Гилевской роще, а второй форум проведут на обновленной площади 400-летия Тюмени. С ее официальным открытием горожан поздравит глава администрации Тюмени Александр Моор. "Это будет нашей доброй традицией – проводить фестиваль и одновременно открывать новый объект Тюмени", - подчеркнул Эдуард Омаров.

В 2017 году первая "Жара" собрала в Гилевской роще более 20 тыс. человек. По предположениям организаторов в 2018 году двухдневный фестиваль соберет более 50 тыс. гостей. Ожидается, что около 5 тыс. посетителей фестиваля приедут из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и других городов России.

"Благодаря активности общественных организаций в сфере бизнеса в Тюменской области есть ощущение того, что предпринимателей любят. Многие, кто к нам приезжает, говорят, что у нас чувствуется поддержка предпринимателей. Такой климат создан благодаря синергии – власть, бизнес и общество – мы это делаем вместе. Эта атмосфера привлекает гостей в наш регион – он становится привлекательней инвестиционно", - считает заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Открытие фестиваля "Жара" состоится 19 мая в 13 часов. Инициатором и организатором мероприятия традиционно выступает Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке администрации Тюмени. Подробнее о площадке можно узнать в официальной группе https://vk.com/zharatmn или по тел. +7(912) 382 93 14.

Лина Орлова