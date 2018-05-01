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  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер западный

Синоптики предупредили тюменцев о мокром снеге с сильным ветром

Общество, 18:09 17 мая 2018

фото 72.mchs.gov.ru

Мокрый снег с дождем и ветром до 17 м/с прогнозирует Тюменский гидрометцентр на территории юга области с 20 часов 17 мая до 20 часов 18 мая, сообщает региональный центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

В сообщение отмечается, что ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки (снег, дождь), ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с, температура -3+2. Днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с, температура +6+11.

В связи с ожидаемыми погодными условиями увеличивается риск возникновения аварий и инцидентов на системах электроснабжения на территории Тюменской области, падений слабо закрепленных конструкций, срывов кровли со зданий и сооружений. Под риски происшествия попадают социально значимые объекты, жилые и административные здания.

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