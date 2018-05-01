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Пьяный тюменец ударил сотрудника ГИБДД

Происшествия, 11:56 18 мая 2018

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, на проезжей части на ул. Максима Горького пьяный 30-летний мужчина не выполнил законные требования сотрудников ГИБДД и оказал им сопротивление. При попытке утихомирить нетрезвого мужчину последний ударил инспектора ДПС.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# драка , сотрудник ДПС

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