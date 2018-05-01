Весенняя охота на Ямале начнется на неделю позже

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Решение о переносе сроков начала весенней охоты приняли на Ямале в связи с поздним ледоходом и отрицательными температурами, сообщает правительство ЯНАО.

Перелетная водоплавающая птица на Ямал пока не вернулась. В охотничьих угодьях Шурышкарского и Приуральского районов, южной часть Надымского района, территории Пуровского района от Тарко-Сале и южнее, большей части Красноселькупского района охоту разрешат с 19 мая. На неделю позже ранее объявленного срока.

В центральной зоне - с 26 мая. В угодьях Ямальского и Тазовского районов, северной части Надымского и Пуровского районов - со 2 июня.

Период охоты длится 10 дней. В установленные сроки можно охотиться не только на водоплавающую, но и на боровую дичь – глухаря, тетерева. За нарушение норм добычи охотничьих ресурсов на территории ЯНАО грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит лишением права охоты на один год.

Также охотники могут выбрать регион, независимо от места проживания, и поехать на охоту в любую из установленных зон на всей территории округа, а также в любой российский регион с соответствующим оформлением документов.