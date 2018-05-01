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Пьяный тюменец убил пенсионера

Происшествия, 14:30 18 мая 2018

Фото: СК РФ

Мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионера, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, пьяный 45-летний мужчина в подъезде одного из домов на ул. Парфенова поссорился с проживающим в этом доме пенсионером. Обвиняемый толкнул мужчину, в результате падения тот ударился головой о стену. Спустя непродолжительное время пожилой мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

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# пенсионеры , убийство

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