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В регионе утвержден перечень грантов в области театрального искусства на 2018 год

Губернатор, 11:45 18 мая 2018

Фото Тюменский драматический театр

Перечень грантов в области театрального искусства на 2018 год утвердил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума регионального правительства. Эти средства ежегодно выделяются на реализацию театральных творческих проектов в регионе.

Гранты предусмотрены на постановку спектаклей по произведениям современной драматургии, для детской аудитории, спектаклей, основанных на произведении русской или зарубежной классики, постановку моноспектаклей, спектаклей в любительском театре. Общая сумма грантов составит два миллиона рублей.

На заседании президиума утверждена и обновленная региональная целевая программа "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области на 2018- 2025 годы". Среди основных ее задач: проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя, формирование культуры здорового питания и повышение уровня физической активности у жителей региона, выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи, профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков.

Участники заседания обсудили проект рамочного соглашения между Тюменской областью и Российским книжным союзом, соглашение о сотрудничестве с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" для реализации стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов".

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# Владимир Якушев , гранты , здоровый образ жизни , кадры , соглашение , театр

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