В Тобольске ТРЦ "РИО" оштрафован за нарушения пожарной безопасности

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Торгово-развлекательный комплекс "РИО" и заместитель управляющего оштрафованы на 156 тыс. рублей за нарушения пожарной безопасности в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе были выявлены нарушения.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности. Некоторые двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных выходов допущено снятие устройства для самозакрывания дверей. Неисправны знаки пожарной безопасности, в том числе световые табло "Выход" у эвакуационных выходов. Допущено размещение на путях эвакуации между кинозалом № 5 и кинозалом № 1 торгового оборудования. В ходе проверки были выявлены и другие нарушения.

В отношении компании "СИБАВТОИМПЭКС" и заместителя управляющего по административно-хозяйственным вопросам данной организации были возбуждены административные дела. В адрес руководителя также внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения административного дела "СИБАВТОИМПЭКС" оштрафовано на 150 тыс. рублей. На 6 тыс. рублей был оштрафован и заместитель управляющего по административно-хозяйственным вопросам ТРК "РИО".

Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.