Ко Дню леса в Ишимском лесничестве подготовили тысячи саженцев

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Экологическая акция "Всероссийский день посадки леса" пройдет 19 мая на территории Дымковского сельского поселения в Ишимском районе. Субботник по посадке деревьев организует Ишимское лесничество.

"В День леса планируется засадить площадь размером около пяти с половиной гектаров. Нами уже подготовлено 23 тысячи сеянцев сосны обыкновенной, - рассказал лесничий Ишимского лесничества Александр Ваганов. – Уже стало традицией, что ежегодно в посадке участвуют добровольцы – представители администрации, прокуратуры, студенты политехнического техникума и юные лесничие из городской школы № 7".

На участке для посадки уже подготовлена почва. Волонтеров доставят на автобусах на лесной участок, предоставят инвентарь, а специалисты лесничества подробно расскажут, как правильно посадить саженцы сосны.

Всех ишимцев, желающих приобщиться к озеленению родных просторов, ждут в Ишимском лесничестве (ул. Курганская, 64а) 19 мая в 9 часов 30 минут.

Инна Кондрашкина