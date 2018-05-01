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Ко Дню леса в Ишимском лесничестве подготовили тысячи саженцев

Общество, 17:15 18 мая 2018

Фото pixabay.com

Экологическая акция "Всероссийский день посадки леса" пройдет 19 мая на территории Дымковского сельского поселения в Ишимском районе. Субботник по посадке деревьев организует Ишимское лесничество.

"В День леса планируется засадить площадь размером около пяти с половиной гектаров. Нами уже подготовлено 23 тысячи сеянцев сосны обыкновенной, - рассказал лесничий Ишимского лесничества Александр Ваганов. – Уже стало традицией, что ежегодно в посадке участвуют добровольцы – представители администрации, прокуратуры, студенты политехнического техникума и юные лесничие из городской школы № 7".

На участке для посадки уже подготовлена почва. Волонтеров доставят на автобусах на лесной участок, предоставят инвентарь, а специалисты лесничества подробно расскажут, как правильно посадить саженцы сосны. 

Всех ишимцев, желающих приобщиться к озеленению родных просторов, ждут в Ишимском лесничестве (ул. Курганская, 64а) 19 мая в 9 часов 30 минут.

Инна Кондрашкина

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# День леса , Ишимский район , лесничества , посадка леса

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