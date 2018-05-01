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Голышмановские пожарные посадили более пятисот сосен

Общество, 12:11 19 мая 2018

фото - МЧС Тюменской области

Команда голышмановских пожарных вместе с работниками лесничества приняла участие в посадке сосен.

Мастер-класс посадки продемонстрировал лесничий Илья Мартьянов . После инструктажа по технике безопасности эко-волонтерам раздали орудия труда - мечи Колесова (узкие лопаты для посадки сеянцев ), и посадочный материал. Пожарные 27-го ОФПС высадили более пятисот саженцев на площади 0.5 га.  

"Ежегодное участие в акции сотрудников МЧС стало доброй традицией, ведь у каждого спасателя появится еще одно "свое" посаженное дерево. Тот, кто посадил свои деревья – приобрел нечто большее, чем день на свежем воздухе", - считает начальник пожарной части Сергей Пуртов.

Отметим, всероссийский День посадки леса впервые был отмечен 14 мая 2011 года. Именно 2011 год был провозглашен ООН Международным годом леса. 

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# МЧС , посадка леса

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