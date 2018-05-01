Молодежь Омутинского района приглашают в "Проектную лабораторию"

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Интенсив в селе Омутинском завершит масштабную образовательную программу "Проектная лаборатория".

На протяжении месяца команда Центра продюсирования сообществ вместе с приглашенным экспертом — коучем и тренером по управлению проектами Еленой Рукавишниковой - помогала молодежи Тюменской области постичь азы проектного менеджмента.

Двухдневные курсы были проведены в Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске, Ишиме, Голышманово и Тюменском районе.

Школьники и студенты узнавали основы проектного менеджмента с помощью деловой игры, а специалисты молодежной сферы вместе с тренером разбирали локальные проблемы и искали пути решения через социальное проектирование.

"Проектная лаборатория" в каждом новом городе и районе отличалась аудиторией и темпом проведения интенсива. Участники программы — школьники, студенты, специалисты молодежной сферы, затрагивали разные проблемы, но основными темами стали образование, экология и спорт", - рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Отметим, что во многих муниципалитетах участники создавали проекты по благоустройству населенных пунктов, которые могут претендовать на получение грантов.

Встреча с экспертами в селе Омутинском состоится 21 мая (ул. Советская, 128), начало в 11 часов, сообщает "АиФ-Западная Сибирь"