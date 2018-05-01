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Ночное бодрствование может быть опасным для психики, считают ученые

Общество, 10:57 20 мая 2018

Фото planetarium-moscow.ru

Привычка поздно ложиться спать может негативно влиять на здоровье человека. К таким выводам пришли шотландские ученые, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet.

Специалисты проанализировали медицинские данные более 90 тыс. британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что даже незначительные нарушения циркадных ритмов, вызванные повышенной активностью в ночное время суток по сравнению с дневным, могут привести к возникновению психических расстройств. 

Так, среди более активных в ночное время людей риск биполярного расстройства был на 11% выше, а депрессии — выше на 6%. Кроме того, любители ночного бодрствования чаще жаловались на ощущение одиночества и плохое самочувствие.

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# наука , сон

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