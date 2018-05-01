МЧС: сильный ветер, дождь, гроза и град ожидают тюменцев в ближайшие часы
Ветер порывами до 21-26 метров в секунду, дождь, гроза и град ожидают жителей Тюмени до 20 часов 20 мая. И этот прогноз может сохраниться до середины ночи, сообщил начальник пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.
По его словам, штормовое предупреждение от синоптиков поступило в службу за 10 минут до начала урагана. Вскоре все службы жизнеобеспечения города будут информированы о смене погоды.
Ураган в Тюмени начался в 16 часов 15 минут по местному времени и продлился не более получаса.
В первые минуты шквалистого ветра поступило четыре звонка от горожан, добавил Сергей Юсько. В частности ветром унесло несколько шатров на площади 400-летия Тюмени, где проходит фестиваль "Жара", также ветер опрокинул зрительскую трибуну на спортплощадке на Мысу.
Диспетчеры регионального управления МЧС России продолжают принимать звонки от пострадавших от природной стихии.
Анжела Лебедева