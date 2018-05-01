МЧС: сильный ветер, дождь, гроза и град ожидают тюменцев в ближайшие часы

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Ветер порывами до 21-26 метров в секунду, дождь, гроза и град ожидают жителей Тюмени до 20 часов 20 мая. И этот прогноз может сохраниться до середины ночи, сообщил начальник пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

По его словам, штормовое предупреждение от синоптиков поступило в службу за 10 минут до начала урагана. Вскоре все службы жизнеобеспечения города будут информированы о смене погоды.

Ураган в Тюмени начался в 16 часов 15 минут по местному времени и продлился не более получаса.

В первые минуты шквалистого ветра поступило четыре звонка от горожан, добавил Сергей Юсько. В частности ветром унесло несколько шатров на площади 400-летия Тюмени, где проходит фестиваль "Жара", также ветер опрокинул зрительскую трибуну на спортплощадке на Мысу.

Диспетчеры регионального управления МЧС России продолжают принимать звонки от пострадавших от природной стихии.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева