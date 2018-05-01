Тюменский опорный вуз объявил набор в индустриальные классы

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Выпускников девятых классов набирают в индустриальне классы Тюменского индустриального университета. Срок обучения – два года. Прием ведется на конкурсной основе, с учетом среднего балла аттестата, результатов ОГЭ по математике, физике и русскому языку, сообщает вуз.

"Интерес к этому проекту со стороны родителей и учеников повышенный. На собраниях, которые прошли в апреле-мае, были родители, дети которых не сдают ОГЭ по физике, но они очень хотят попасть в наш класс. Их документы тоже будут приняты, они будут участвовать в конкурсе. В некоторых школах ожидается конкурс не менее двух-трех человек на место", — рассказала главный специалист отдела профориентационной работы ТИУ Елена Чекрыгина.

Проект "Индустриальные классы" стартовал в 16 общеобразовательных учреждениях Тюмени в январе. В них обучаются около 600 человек. Создано 16 десятых и два одиннадцатых индустриальных класса.

В проекте участвуют средние общеобразовательные школы города № 15, 17, 22, 25, 40, 48, 63, 65, 68, 70, 92, 88, лицеи № 81, 34, гимназии № 12, 16.

В каждой школе реализуется свой профиль – "Информационные технологии", "Промышленно-строительный", "Химико-технологический", "Конструкторско-технологический", "Инженерно-геологический", "Транспортно-технологический", "Нефтегазопромысловый".

"Проект "Индустриальные классы" реализуется для поиска и поддержки одаренной и талантливой молодежи, содействия развитию и профессиональному самоопределению школьников, — отмечает начальник управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки ТИУ Альберт Мальшаков. — С его помощью сегодня создается система целенаправленной довузовской подготовки обучающихся, существенно сокращается адаптационный период при переходе от среднего общего к высшему образованию".

В 2018-2019 учебном году планируется открытие индустриальных классов в Кургане, Сургуте, Когалыме, Салехарде, Новом Уренгое, Пыть-Яхе, поселках Троицкий и Карасуль.