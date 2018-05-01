В Исетском районе пройдет акция "Старт к успеху"

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В центре занятости населения пройдет акция "Старт к успеху" с 21 по 31 мая, сообщает администрация Исетского района.

В ходе проведения акции пройдут профориентационные мероприятия, направленные на обучение студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций поведению на рынке труда и возможностям поиска работы.

В рамках профориентационной акции "Старт к успеху" запланированы:

21 мая — День открытых дверей.

22 мая пройдет встреча со студентами выпускных курсов филиала агротехнологического колледжа.

29 мая - рабочая встреча с руководителями организаций по вопросу трудоустройства выпускников, в том числе организации стажировки.

Работает телефон горячей линии 22-7-91.