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В Исетском районе пройдет акция "Старт к успеху"

Общество, 15:10 21 мая 2018

фото sh34oskol.ru

В центре занятости населения пройдет акция "Старт к успеху" с 21 по 31 мая, сообщает администрация Исетского района. 

В ходе проведения акции пройдут профориентационные мероприятия, направленные на обучение студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций поведению на рынке труда и возможностям поиска работы.

В рамках профориентационной акции "Старт к успеху" запланированы:  

21 мая — День открытых дверей.

22 мая пройдет встреча со студентами выпускных курсов филиала агротехнологического колледжа.

29 мая - рабочая встреча с руководителями организаций по вопросу трудоустройства выпускников, в том числе организации стажировки.

Работает телефон горячей линии 22-7-91.

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# акция , профориентация , стажировка , студенты

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