В Исетском районе пройдет акция "Старт к успеху"
В центре занятости населения пройдет акция "Старт к успеху" с 21 по 31 мая, сообщает администрация Исетского района.
В ходе проведения акции пройдут профориентационные мероприятия, направленные на обучение студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций поведению на рынке труда и возможностям поиска работы.
В рамках профориентационной акции "Старт к успеху" запланированы:
21 мая — День открытых дверей.
22 мая пройдет встреча со студентами выпускных курсов филиала агротехнологического колледжа.
29 мая - рабочая встреча с руководителями организаций по вопросу трудоустройства выпускников, в том числе организации стажировки.
Работает телефон горячей линии 22-7-91.