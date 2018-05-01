В Осиннике отремонтировали противопаводковую дамбу
450 метров противопаводковой дамбы отремонтировали в селе Осинники. Средства на эти цели были выделены из областного бюджета, сообщает администрация Уватского района.
Дамбу отсыпали и выровняли суглинком.
Напомним, в 2016 году проведен текущий ремонт дамбы с западной стороны села. Тогда участок длиной в 600 метров подняли и отсыпали щебнем.
В 2017 году работы продолжились на участке с восточной стороны: 160-метровый участок местами расширили до трех метров.
Кроме того, на дамбе в Осиннике создан аварийный запас грунта и установлены заградительные боны.
По поручению главы района готовятся предложения по проведению экспертизы гидротехнический сооружений в Алымке, Осиннике, а также в нижней части поселка Туртас.
Добавим, здесь в июне 2017 года на повороте реки возникли подмыв берега и оползание грунта, из-за чего существовала опасность обрушения жилого дома.