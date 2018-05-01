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В Осиннике отремонтировали противопаводковую дамбу

Общество, 15:54 21 мая 2018

фото администрации Уватского района

450 метров противопаводковой дамбы отремонтировали в селе Осинники. Средства на эти цели были выделены из областного бюджета, сообщает администрация Уватского района. 

Дамбу отсыпали и выровняли суглинком. 

Напомним, в 2016 году проведен текущий ремонт дамбы с западной стороны села. Тогда участок длиной в 600 метров подняли и отсыпали щебнем.

В 2017 году  работы продолжились на участке с восточной стороны: 160-метровый участок местами расширили до трех метров.

Кроме того, на дамбе в Осиннике создан аварийный запас грунта и установлены заградительные боны.

По поручению главы района готовятся предложения по проведению экспертизы гидротехнический сооружений в Алымке, Осиннике, а также в нижней части поселка Туртас.

Добавим, здесь в июне 2017 года на повороте реки возникли подмыв берега и оползание грунта, из-за чего существовала опасность обрушения жилого дома.

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# дамба , Осинники , Уватский район

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