В Осиннике отремонтировали противопаводковую дамбу

фото администрации Уватского района фото администрации Уватского района

450 метров противопаводковой дамбы отремонтировали в селе Осинники. Средства на эти цели были выделены из областного бюджета, сообщает администрация Уватского района.

Дамбу отсыпали и выровняли суглинком.

Напомним, в 2016 году проведен текущий ремонт дамбы с западной стороны села. Тогда участок длиной в 600 метров подняли и отсыпали щебнем.

В 2017 году работы продолжились на участке с восточной стороны: 160-метровый участок местами расширили до трех метров.

Кроме того, на дамбе в Осиннике создан аварийный запас грунта и установлены заградительные боны.

По поручению главы района готовятся предложения по проведению экспертизы гидротехнический сооружений в Алымке, Осиннике, а также в нижней части поселка Туртас.

Добавим, здесь в июне 2017 года на повороте реки возникли подмыв берега и оползание грунта, из-за чего существовала опасность обрушения жилого дома.