Тюменская "Ночь музеев" прошла с размахом

"Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО

Около 100 тыс. гостей встретили музеи Тюменской области на всероссийской акции "Ночь музеев" 18 мая.

Как сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение, всероссийская акция "Ночь музеев" в Тюмени прошла с необычайным размахом: на площадках областной столицы, включая археологический музей-заповедник, побывали около 59 тыс. 800 человек. В Тобольске музейные работники приняли 28 тыс. 409 гостей, а в Ялуторовске - 8 тыс. 295.

Посетители ознакомились с выставками и экспозициями, мастер-классами, квестами, фотозонами, экскурсиями, познавательными путешествиями, интерактивными и мультимедийными мероприятиями, играми, спектаклями, викторинами, арт-объектами, литературными и музыкальными композициями, концертами, показами фильмов.

"Нескончаемый поток желающих не ослабевал на протяжении всей ночи. И даже когда в два часа после полуночи двери музеев стали закрываться, посетители расходились с большой неохотой", - сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Организаторы отметили, что предложенные программы оказались интересны всем возрастам и категориям: семьям с детьми, подросткам, молодежным компаниям, людям старшего поколения. "Отрадно то, что все восемь городских площадок, включая загородный археологический музей-заповедник и курсирующие экскурсионные автобусы были полны посетителями - это ярко демонстрирует тот факт, что у горожан и гостей города есть неослабевающий интерес к культурному, интеллектуальному досугу", - отметили музейные работники.

Лина Орлова