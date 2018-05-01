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Тюменская "Ночь музеев" прошла с размахом

Общество, 18:16 21 мая 2018

"Ночь музеев". Фото ТМПО

Около 100 тыс. гостей встретили музеи Тюменской области на всероссийской акции "Ночь музеев" 18 мая. 

Как сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение, всероссийская акция "Ночь музеев" в Тюмени прошла с необычайным размахом: на площадках областной столицы, включая археологический музей-заповедник, побывали около 59 тыс. 800 человек. В Тобольске музейные работники приняли 28 тыс. 409 гостей, а в Ялуторовске - 8 тыс. 295. 

Посетители ознакомились с выставками и экспозициями, мастер-классами, квестами, фотозонами, экскурсиями, познавательными путешествиями, интерактивными и мультимедийными мероприятиями, играми, спектаклями, викторинами, арт-объектами, литературными и музыкальными композициями, концертами, показами фильмов. 

"Нескончаемый поток желающих не ослабевал на протяжении всей ночи. И даже когда в два часа после полуночи двери музеев стали закрываться, посетители расходились с большой неохотой", - сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение. 

Организаторы отметили, что предложенные программы оказались интересны всем возрастам и категориям: семьям с детьми, подросткам, молодежным компаниям, людям старшего поколения. "Отрадно то, что все восемь городских площадок, включая загородный археологический музей-заповедник и курсирующие экскурсионные автобусы были полны посетителями - это ярко демонстрирует тот факт, что у горожан и гостей города есть неослабевающий интерес к культурному, интеллектуальному досугу", - отметили музейные работники. 

"Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО "Ночь музеев". Фото ТМПО ﻿

Лина Орлова

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# музей , музей Словцова , Ночь музеев

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