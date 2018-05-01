Участники форума "Сообщество" соберутся в Ханты-Мансийске

Участники форума "Сообщество" соберутся в Ханты-Мансийске. Фото форума «Сообщество» в Тюмени Участники форума "Сообщество" соберутся в Ханты-Мансийске. Фото форума «Сообщество» в Тюмени

Форум "Сообщество" пройдет в Ханты-Мансийске с 30 по 31 мая.

Участники обсудят вопросы о том, как работает корпоративное добровольчество, как бизнес участвует в решении социальных задач, какими должны быть волонтерские центры вузов, чем должны руководствоваться экологические волонтеры.

В рамках тематической секции "Добровольцы – наставники на производстве, в социальной сфере и в муниципальном управлении: лучшие практики и новые вызовы" наградят авторов лучших журналистских материалов, освещающих проблемы наставничества.

В 2018 году региональные форумы "Сообщество" проходят также в Астрахани, Уфе, Томске, Туле, Калининграде, Южно-Сахалинске. Итоговый форум "Сообщество" состоится в Москве 2–3 ноября.

Программа форумов состоит из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий, цель которых - выйти на реальные проекты для решения проблем развития некоммерческого сектора конкретного региона.

В этом году каждый форум посвятят отдельной актуальной социальной проблеме федерального масштаба, каждую из которых рассмотрят с точки зрения региональной специфики. По итогам региональных форумов Общественная палата РФ, как модератор общенациональной повестки, аккумулирует предложенные гражданскими активистами, НКО, волонтерами и представителями власти решения социальных проблем и включит их в свой ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества.

Форум проходит в течение двух дней. Накануне его открытия члены Общественной палаты РФ проводят выездные общественные проверки и встречи с жителями региона.

В 2017 году участие в форумах приняли более 400 экспертов и более 10 тыс. участников со всех регионов, сообщают организаторы события.