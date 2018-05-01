Тюменец прописал в квартире сто тридцать мигрантов

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В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Тюмени о фиктивной регистрации 130 мигрантов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов дела известно, что мужчина с 29 ноября 2016 года по 20 июля 2017 года через МФЦ и управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области направил уведомления о прибытии в двухкомнатную квартиру, которая ему досталась в наследство от родителей, 130 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.

При этом тюменец не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания.

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила по уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.