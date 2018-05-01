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МЧС: переувлажнение почвы на юге Тюменской области достигает опасной отметки

Общество, 16:52 22 мая 2018

mcx.ru

Главное управление ГО и ЧС Тюменской области предупреждает о таком опасном агрометеорологическом явлении как переувлажнение почвы в отдельных районах региона.

По данным Гидрометеоцентра в результате пониженного температурного режима третьей декады апреля и первой половины мая (соответственно, 1-2С и 3-4С ниже нормы) и выпадения обильных осадков (в большинстве районов выпало 42-74 мм, 154-264%, в крайних северных и северо-восточных районах 23-33мм, 88-118% от нормы) на большинстве полей сельскохозяйственной зоны отмечалось переувлажнение почвы.

Сложившие агрометеорологические условия не позволяют проводить полевые и посевные работы, отрицательно сказываются на росте и развитии озимых культур, и многолетних трав. Озимые культуры возобновили вегетацию 26-30 апреля, средняя многолетняя дата 16-23 апреля. Многолетние травы отрастают медленно, высота трав на 16 мая 3-5 см.

Необходимо выполнить комплекс предупредительных мероприятий, осуществлять контроль агрометеорологических параметров и уточнение текущей обстановки, складывающейся на территории районов и населенных пунктов.

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# АПК , МЧС , переувлажнение почвы

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