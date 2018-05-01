Житель Приобья застрелил спящую родственницу

Фото: sledcom.ru Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве своей родственницы, осудят в Югре.

Как сообщает пресс-служба следственного управлении СК РФ по Югре, в частном двухквартирном доме в пгт. Приобье обнаружено тело 40-летней хозяйки квартиры с огнестрельным ранением. По подозрению в убийстве задержан 37-летний родственник погибшей, проживающий в этом же доме. Ему предъявлено обвинение.

Обвиняемый зашел в соседнюю квартиру и подошел к спящей в кровати родственнице, в которую выстрелил из пневматического оружия, переделанного под стрельбу самодельными патронами. По предварительным данным следствия мужчина имеет психическое расстройство.

Устанавливаются обстоятельства преступления, обвиняемый заключен под стражу.