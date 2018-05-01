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Кубок чемпионата мира по футболу встретили в Ростове-на-Дону

Спорт, 13:43 23 мая 2018

фото https://img.fifa.com

Торжественная церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу прошла на новом стадионе "Ростов Арена" 23 мая, сообщает РИА "Новости".

Спортивный трофей встретили губернатор региона, представители Международной федерации футбола (ФИФА), организаторы тура, а также дети из школ, интернатов и участники соревнований "Кожаный мяч", победители которого станут подающими мячи на матчах ЧМ-2018 в России.

"Визит кубка свидетельствует о том, что в Ростовской области подготовка к приему чемпионата на финишной прямой. Уверен, что это событие, его наследие послужат росту интереса подрастающего поколения к футболу", - сказал губернатор области Василий Голубев.

По словам представителя ФИФА Фелисити Джордж, кубок - это символ футбола во всем мире. Он побывал уже в 50 странах и снова вернулся в Россию.

"В нем воплощаются страсть, эмоции и радость миллионов болельщиков по всему миру", - отметила она.

В Ростове-на-Дону кубок пробудет четыре дня.

Напомним, тур Кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября 2017 года на стадионе "Лужники" в Москве. После этого трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории — за 123 дня он преодолеет более 27 тыс. км, сменит 11 часовых поясов.

После Ростова-на-Дону кубок побывает еще в Санкт-Петербурге и Москве.

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# кубок , Ростов-на-Дону , футбол , чемпионат мира

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