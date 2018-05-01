К ишимцам зачастили "гости" под видом сотрудников ПФР

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Сообщения о визитах сомнительных личностей поступают от жителей Ишима на горячую линию управления ПФР в городе.

Как говорят горожане, к ним приходят люди, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ. Они рассказывают доверчивым гражданам, что ПФР проводит проверку СНИЛСов и, если не проверить СНИЛС, человек лишится права на пенсию. При этом визитеры просят предоставить им паспортные данные.

Как пояснили в Пенсионном фонде, сотрудники ведомства по домам не ходят. Они ведут прием граждан непосредственно в клиентских службах территориальных органов ПФР и на запланированных выездных мероприятиях. Что касается поквартирного обхода, то такой метод работы, как правило, используют агенты негосударственных пенсионных фондов.

"Излишняя доверчивость и передача своих персональных данных сомнительным лицам может повлечь неправомерный перевод пенсионных накоплений в НПФ и потерю инвестиционного дохода", - предупредили в управлении ПФР Ишима.