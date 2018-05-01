Впервые за двенадцать лет в Тюменской области снизилась заболеваемость ВИЧ

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

566 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Тюменской области за четыре месяца 2018 года. Из них в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний - 31 случай.

Об этом сообщила начальник управления организации медицинской помощи и развития медицинских технологий регионального департамента здравоохранения Татьяна Новикова на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По ее словам, идет значительное снижение темпов прироста - минус 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда было выявлено 748 новых случаев заболевания. Специалист подчеркнула, что охват тестирования не снижался, с января по апрель на территории области было обследовано 141 тыс. 376 человек.

Пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Лосева подчеркнула, что впервые за 12 лет в Тюменской области произошло снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и темп прироста оказался меньше нуля. "Это говорит о том, что эпидемия приостанавливает свой ход. Но есть негативный факт - она вышла из узких групп и теперь все подвержены этому заболеванию", - сообщила она и призвала ежегодно проходить тестирование на ВИЧ.

Показатель пораженности жителей региона сохранился на отметке 1,1%. По данным на 1 мая 2018 года в Тюменской области живут 16 тыс. 395 человек с ВИЧ-инфекцией. В лидерах по заболеваемости - Тобольск, Тобольский и Нижнетавдинский районы.

Традиционно в распределении инфицированных по полу лидировали мужчины, однако сейчас показатели начинают выравниваться - среди выявленных зараженных 59% мужчины и 41% женщины. За аналогичный период 2017 года соотношение было более контрастным, 62,4% мужчины и 37,6% женщины.

"Все больше в заболеваемость вовлекается женское население. Это говорит о том, что надо больше направлять свои действия в социальную среду и больше говорить о профилактике", - уверена Татьяна Новикова.

За четыре месяца 2018 года в Тюменской области ВИЧ-инфицированные женщины родили 87 детей, из них только у одного ребенка подтвердился положительный ВИЧ-статус. Здесь показатель только улучшился - в 2017 году за этот же период родилось шесть инфицированных детей.

Дарья Казакова