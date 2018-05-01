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МЧС: паводковая обстановка в Тюменской области стабильная

Общество, 14:27 23 мая 2018

фото "Тюменская линия"

Паводковая ситуация на тюменских реках стабилизировалась. Об этом "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на реках Тура, Тобол, Ишим в Казанском, Ишимском районах и в Ишиме в течении нескольких последних дней идет устойчивое снижение уровня воды на 2-4 см в сутки.

На реке Ишим в Абатском и Викуловском районах наблюдается небольшой прирост -  1-3 см в сутки, но к концу недели и здесь ожидается устойчивое снижение.

На реке Иртыш подъем воды незначительный, в ближайшие дни также ожидается устойчивое снижение. 

Весной 2018 года, отметили в управлении МЧС,   паводковая ситуация проходила в соответствии с многолетними средними уровнями и подъем воды был далек от критических значений.

На реках Тюменской области находятся 15 гидропостов, по результатом замеров которых, делается анализ развития ситуации и оперативного передислокации сил и средств.

Специалисты тюменского МЧС учли опыт прошлого года, когда сброс воды из Сергиевского водохранилища Казахстана сильно повлиял на паводковую обстановку в Тюменской области. В этом году с начала таяния снега и вскрытия рек с МЧС Казахстана было налажено взаимодействие. Они два раза в сутки (утром и вечером) предоставляли информацию об уровнях рек и объемах сбрасываемых водохранилищами воды. В настоящее время ситуация в Казахстане стабилизировалось.

Паводковая ситуация в соседних Курганской и Свердловских областях стабильна и не может ухудшить паводковую ситуацию в тюменском регионе. 

Борис Олейник

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# МЧС , паводок

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