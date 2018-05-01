В Тюмени ожидается сильный ветер, возможны грозы

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Сильный ветер и грозу ожидают в Тюмени 23 и 24 мая, сообщает Гидрометцентр.

Как рассказали в Едином центре оперативного реагирования города, 23 мая в Тюмени будет облачно с прояснением, без осадков, ветер северо-западный и западный, 8 – 13 м/с, ночью порывы до 18 м/с, температура воздуха ночью +5…+7, днем +17…+19 градусов.

24 мая ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-западный 6 – 11 м/с, температура +9…+11 градусов, днем дождь, гроза, ветер юго-западный, 8 – 13 м/с, порывы до 17 – 22 м/с, температура воздуха +23…+25 градусов.