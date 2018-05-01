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В Упоровском районе погорелец после обращения в прокуратуру получил квартиру

Происшествия, 17:10 23 мая 2018

фото daychel.ru

Прокуратура Упоровского района провела проверку по обращению 54-летнего местного жителя, который в результате пожара остался без жилья, сообщает прокуратура Тюменской области. 

Пожар в квартире произошел в январе. Жилье оказалось непригодным для проживания. 

На неоднократные обращения пострадавшего администрация района не реагировала. Мужчина обратился за помощью в прокуратуру.

Прокурора района внесла в адрес главы Упоровского муниципального района соответствующее представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования с пострадавшим был заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда.

Ему предоставлена для проживания однокомнатная квартира.

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# квартира , погорелец , Упорово

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