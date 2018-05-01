В Упоровском районе погорелец после обращения в прокуратуру получил квартиру

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Прокуратура Упоровского района провела проверку по обращению 54-летнего местного жителя, который в результате пожара остался без жилья, сообщает прокуратура Тюменской области.

Пожар в квартире произошел в январе. Жилье оказалось непригодным для проживания.

На неоднократные обращения пострадавшего администрация района не реагировала. Мужчина обратился за помощью в прокуратуру.

Прокурора района внесла в адрес главы Упоровского муниципального района соответствующее представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования с пострадавшим был заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда.

Ему предоставлена для проживания однокомнатная квартира.