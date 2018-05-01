К гадалке не ходи. Жительница Тобольска отдала "экстрасенсу" более восьмидесяти тысяч рублей

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

88 тыс. рублей перевела жительница Тобольска в течение двух недель мошеннику-экстрасенсу за снятие порчи, сообщает УМВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая смотрела телепрограмму, специализирующуюся на эзотерике и увидела рекламу с номером телефона. Позвонив по указанному номеру, ей ответил мужчина. Потерпевшая рассказала о проблемах и экстрасенс пообещал ее избавить от них. Как объяснил злоумышленник для снятия порчи необходимо произвести несколько обрядов.

На протяжении двух недель женщина общалась с мошенником и три раза перевела ему деньги на общую сумму 88 тыс. рублей. Затем подозреваемый объяснил, что для завершения обряда необходимо еще 100 тыс. рублей. Но так как у пенсионерки денег больше не было, она решила обратиться за помощью к сыну, который и объяснил матери, что ее обманывают. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют жителям Тобольска быть бдительными, не доверять экстрасенсам и гадалкам, ведущим свои программы по телевизору.