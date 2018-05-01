  • 24 мая 201824.05.2018четверг
  • USD61,5945
    EUR72,1826
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Проект "УчимЗнаем" пополнился новой площадкой для онкобольных детей

Общество, 13:43 24 мая 2018

фото Министерства образования и науки РФ

Школа для детей, которые находятся на длительном лечении, открылась на базе Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, сообщает Министерство образования и науки РФ. 

Инициатором проекта выступил благотворительный Фонд социальных программ Московской области "Исток" совместно с федеральным образовательным проектом "УчимЗнаем".

"Нет ничего страшнее того, когда болеет ребенок. В больнице он оторван от привычной жизни, и самый лучший способ помочь ему выздороветь – вернуть его в обычную среду. Авторам проекта удалось совместить больницу и школу. Методика очень прогрессивная и интересная, она помогает детям быстро усваивать материал и быстрее выздоравливать", – отметила заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ирина Потехина.

Добавим, региональные площадки проекта "УчимЗнаем" действуют на всей территории России. Школа в Балашихе стала тринадцатой.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Балашиха , дети , класс , онкология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 24.05.2018На Оби взрывают лед
15:10 24.05.2018ПМЭФ-2018: молодежное предпринимательство должно стать опорой для экономики страны
14:49 24.05.2018У троих жителей Боровского заподозрили онкологию в день открытых дверей
14:16 24.05.2018Эдуард Омаров предложил создать единую экосистему поддержки молодежного предпринимательства