Проект "УчимЗнаем" пополнился новой площадкой для онкобольных детей

фото Министерства образования и науки РФ фото Министерства образования и науки РФ

Школа для детей, которые находятся на длительном лечении, открылась на базе Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, сообщает Министерство образования и науки РФ.

Инициатором проекта выступил благотворительный Фонд социальных программ Московской области "Исток" совместно с федеральным образовательным проектом "УчимЗнаем".

"Нет ничего страшнее того, когда болеет ребенок. В больнице он оторван от привычной жизни, и самый лучший способ помочь ему выздороветь – вернуть его в обычную среду. Авторам проекта удалось совместить больницу и школу. Методика очень прогрессивная и интересная, она помогает детям быстро усваивать материал и быстрее выздоравливать", – отметила заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ирина Потехина.

Добавим, региональные площадки проекта "УчимЗнаем" действуют на всей территории России. Школа в Балашихе стала тринадцатой.