Финансовый омбудсмен поможет решить споры граждан с банками

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Законопроект "О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций" Государственная дума приняла во втором чтении, сообщает Банк России.

Введение института финансового уполномоченного позволит выстроить систему досудебного урегулирования имущественных споров граждан с финансовыми организациями, если размер требований не превышает 500 тыс. рублей.

Граждане смогут бесплатно воспользоваться квалифицированной и оперативной юридической помощью финансового омбудсмена для разрешения спора с финансовой организацией.

Финансовый уполномоченный будет рассматривать те споры, по которым потребитель финансовой услуги и финансовая организация не смогли прийти к согласию в претензионном порядке, устанавливаемом законом.

Обращение к финансовому омбудсмену до суда и его решения будут носить обязательный характер. При этом в случае неудовлетворения или несогласия с решением уполномоченного потребитель или финансовая организация смогут обратиться в суд.

Реестр финансовых организаций, обязанных взаимодействовать с финансовым уполномоченным, будет вести Банк России. При этом регулятор приветствует добровольное присоединение компаний к системе досудебного урегулирования раньше установленного срока.

Международный опыт свидетельствует, что институт финансового омбудсмена способен существенно повысить скорость и качество разрешения типичных споров финансовых организаций и потребителей их услуг, а также уровень удовлетворенности потребителей.