По единому билету можно отправиться в Абхазию

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Перевозки пассажиров по единому билету в Абхазию и обратно Единая транспортная дирекция возобновляет с 1 июня, сообщает Минтранс РФ.

Перевозки будут идти от железнодорожного вокзала Адлер через аэропорт Сочи в пять городов Абхазии – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться единым билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.

Единый билет можно оформить на сайте ОАО "РЖД" и в авиакассах с глубиной продажи 90 суток. В летнем расписании девять отправлений, в том числе в ночное время.

На территории международного автомобильного пункта пропуска Адлер создана дополнительная полоса движения, обустроена дополнительная зона для проведения досмотра пассажиров, организован беспрепятственный проезда автобусов, следующих по единому билету из Сочи в Абхазию. Это позволит повысить качество услуги и сократить время поездки.

Международные перевозки осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Для удобства пассажиров работает круглосуточная горячая линия 88002501804.

Стоимость проезда в 2018 году снизилась. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно с предоставлением отдельного места.

Напомним, впервые совершить поездку на курорты Абхазии по единому билету пассажиры получили возможность в 2017 году.