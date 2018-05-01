Сводный хор Тюменской области выступил с грандиозным концертом в драмтеатре

Сводный хор. Фото ИА "Тюменская линия" Сводный хор. Фото ИА "Тюменская линия"

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий открыл праздничный концерт сводного хора в Большом зале Тюменского драматического театра, посвященный Дню славянской письменности и культуры, который проходит 24 мая одновременно во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда.

Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян (24 мая). Впервые в Российской империи День славянской письменности и культуры широко отмечался в 1863 году — в год 1000-летия обретения азбуки. Он был возрожден в России в 1991 году.

"Это наш день - день письменности и азбуки. В 1703 году была создана первая школа письменности. Ее первые педагоги учили народы письменности, чтению на славянском по псалтырю, а затем они стали составлять азбуку для народов сибирского края. Эта письменность была на основе кириллицы. Так распространилось дело двух братьев Кирилла и Мефодия. Взирая на их пример, мы тоже должны приумножать и распространять богатство нашей славянской культуры. Она является величайшим украшением в соцветии мировой культуры", - сказал митрополит.

Сводный хор Тюменской области присоединится к Всероссийскому песенному марафону. В его составе выступили артисты хоровой капеллы Тюменской филармонии, академических и детских хоров Тюменского государственного института культуры, хоровых коллективов детских школ искусств "Гармония", "Этюд", им. Знаменского, "Лира", ДК "поиск", ДТиС "Пионер".

Главным хормейстером сводного хора стал заслуженный артист России, художественный руководитель хоровой капеллы Тюменской филармонии Альберт Мишин. Аккомпанировал хору эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба".

Программу продолжили песней-долгожителем, которую поют в России уже более полувека - русскую народную "Светит месяц, светит ясный" солировал Нариман Мамедов. В программе прозвучали русские народные песни, произведения Прокофьева, Дунаевского, Крылатова и других композиторов. Хор Тобольской духовной семинарии впервые исполнил русскую песню "Конь". Ее исполняет группа "Любэ" с 1994 года. Песня пользуется популярностью, приобрела характер народной.

В концертной программе также прозвучал первый русский твист - песня "Лучший город земли" в исполнении Александра Петрова. Солист Виталий Савельев исполнил "Вдоль по Питерской" Федора Шаляпина. Песни, ставшие народными, звучали со сцены драмтеатра, а сводному хору подпевали зрители в зале. В завершении единым многоголосьем зал спел гимн России.

Как ранее сообщало агентство "Тюменская линия", традиционное выступление сводного хора должно было пройти на площади 400-летия Тюмени. Однако из-за дождя пришлось перенести программу в Большой зал тюменского драмтеатра.

"Мы давно ждали этот концерт, ведь подготовка - длительный процесс: и дети, и оркестр подготовились. С утра было солнце и тепло, сводный хор провел генеральную репетицию. За десять минут до начала погода изменила наши планы. Мы решили проблему: завели всех в зал драматического театра", - прокомментировал директор областного департамента культуры Виктор Новокаускас.

По мнению тюменки Елены Паушевой, организаторы приняли верное решение. Они сделали все возможное, но не все зависит от людей. Она вспоминает, что однажды выступление хора совсем отменили: погода была настолько плохой, что организаторы побоялись простудить детей.

Елена - мама пятерых детей, четверо ее сыновей учатся в музыкальной школе. Она пришла на концерт с младшей дочкой, чтобы посмотреть выступление сводного хора, в котором поет ее одиннадцатилетний сын Костя. Мальчик учится в музыкальной школе "Лир" уже пятый год. "Хорошо, что концерт совсем не отменили. Специально к празднику отбираются голоса ребят - так собирается сводный хор. Костя прошел в четвертый раз, он готовился около двух недель и волновался", - рассказала мама солиста.

Лина Орлова