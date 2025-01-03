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Более 230 новых автобусов закупили для Тюмени, Тобольска и Абатского района в 2024 году

Общество, 11:39 03 января 2025

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Автобусный парк Тюмени, Тобольска и Абатского района в 2024 году значительно обновился. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" были закуплены 232 новые машины.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что региональное правительство сформировало сводную заявку для государственной транспортной лизинговой компании. В результате все автобусы приобретены в лизинг по льготной ставке, которая вдвое ниже рыночной. Доступ к мерам поддержки федерального уровня муниципальным пассажирским автотранспортным предприятиям обеспечен благодаря нацпроекту.

"Своевременное обновление автобусного парка имеет решающее значение для повышения качества обслуживания пассажиров и безопасности дорожного движения. Как говорится, счастливого пути!" - сказал Александр Моор.

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# автобусы , Александр Моор , Безопасные и качественные дороги

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