Соглашение о сотрудничестве подписали фонд народов Севера и тюменские музейщики

фото комитета по делам национальностей Тюменской области фото комитета по делам национальностей Тюменской области

Фонд развития коренных малочисленных народов Севера и Тюменское музейно-просветительское объединение подписали соглашение о сотрудничестве 24 мая, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Руководитель Фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Владимир Климов и генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова договорились о взаимной поддержке в сфере сохранения и продвижения самобытной культуры и традиций северных народов, проживающих в Тюменской области.

Некоммерческая организация и государственное учреждение будут развивать совместные музейно-выставочные, культурно-просветительные и социальные проекты.

Основной базой для реализации соглашения о сотрудничестве станет археологический музей-заповедник на озере Андреевском.

Здесь планируется проводить мероприятия, направленные на популяризацию уникальной и самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие внутреннего и внешнего туризма в Тюменской области.