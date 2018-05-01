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Соглашение о сотрудничестве подписали фонд народов Севера и тюменские музейщики

Общество, 18:16 24 мая 2018

фото комитета по делам национальностей Тюменской области 

Фонд развития коренных малочисленных народов Севера и Тюменское музейно-просветительское объединение подписали соглашение о сотрудничестве 24 мая, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области. 

Руководитель Фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Владимир Климов и генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова договорились о взаимной поддержке в сфере сохранения и продвижения самобытной культуры и традиций северных народов, проживающих в Тюменской области.

Некоммерческая организация и государственное учреждение будут развивать совместные музейно-выставочные, культурно-просветительные и социальные проекты. 

Основной базой для реализации соглашения о сотрудничестве станет археологический музей-заповедник на озере Андреевском.

Здесь планируется проводить мероприятия, направленные на популяризацию уникальной и самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие внутреннего и внешнего туризма в Тюменской области.

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# коренные народы Севера , соглашение , Тюменское музейно-просветительское объединение

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