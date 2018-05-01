Нефтедобывающая компания заплатила пятьдесят миллионов рублей за разлив нефти

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Многомиллионный ущерб, причиненный окружающей среде, возмещен на Ямале.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала, в 2017 году была проведена плановая проверка исполнения предприятием "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности.

На эксплуатируемых трубопроводах, осуществляющим добычу нефти и газа на территории автономного округа, на протяжении 2016-2017 годов происходили аварии. В результате допущены разливы нефтепродуктов, которые привели к загрязнению лесных участков общей площадью более 27 га. Лесному фонду причинен ущерб 50 млн 262 тыс. рублей.

Природоохранной прокуратурой внесены представления, по результатам рассмотрения которых обществом была проведена рекультивация нарушенных лесных участков. Причиненный ущерб возмещен не был.

Прокуратурой в суд направлено 20 исковых заявлений к "Газпромнефть-ННГ" о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного лесному фонду. По результатам рассмотрения все исковые заявления удовлетворены.

Сейчас предприятием "Газпромнефть-ННГ" решения исполнены полностью.