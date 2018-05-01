О качестве и безопасности детского отдыха расскажут по горячей линии

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Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха пройдет с 28 мая по 11 июня, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты управления и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области проконсультируют граждан по вопросам приобретения детских товаров, обуви, игрушек и одежды.

Расскажут, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха.

Получить консультации в управлении можно по телефонам 20-24-03, 20-86-66, 20-22-89 и в консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии 68-48-94.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления.

Номера телефонов отделов можно узнать здесь.