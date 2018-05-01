В Ишимском пединституте появится новый современный компьютерный класc

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 650 первокурсников готов принять Ишимский педагогический институт в 2018 году. С 18 июня начинается прием документов на все формы обучения.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил и.о. директора Ишимского педагогического института (филиала Тюменского государственного университета) Николай Кудрявцев.

По его словам, в 2018 году объявлен набор на шесть сдвоенных профилей подготовки для абитуриентов очной формы обучения и 11 заочной.

"В новом году мы планируем набор нового профиля очной формы обучения "Иностранный язык - английский и немецкий". На заочную форму обучения заявлен новый профиль "Информатика и IT-технологии", - сообщил и.о. директора пединститута.

На сегодняшний день в институте готовят по 25 образовательным программам очной формы обучения и 19 программам заочной формы обучения. Очно обучаются 985 человек, из них 193 студента 1 курса. На заочной – 879, из них 121 первокурсник.

Как рассказал Николай Кудрявцев, в связи с непрофильностью в следующем году институт завершает реализацию непедагогических направлений подготовки. Из перечня уйдут экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, социальная работа.

В целом институт имеет достаточную материально-техническую базу для организации образовательной и научно-исследовательской деятельности. В вузе семь компьютерных классов, до конца года планируется приобрести еще один на сумму 740 тыс. рублей. С 2016 года действует химическая лаборатория для эффективной подготовки учителей химии и проведения простейших химических исследований и экспериментов.

Инна Кондрашкина