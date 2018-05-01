#ИзТюменисЛюбовью: студенты поздравляют Санкт-Петербург с 315–летием

фото участников акции "Из Тюмени с любовью" фото участников акции "Из Тюмени с любовью"

Краеведческую акцию "Из Тюмени с любовью" запустили студенты лесотехнического техникума. В социальных сетях ребята размещают фотографии памятных мест, парков, скверов, улиц, которые связывают Тюменскую область с Санкт-Петербургом.

"Историй, связывающих наш край с Санкт-Петербургом, много, просто оглянитесь. Это листы из дневника Тани Савичевой на барельефе Исторической площади, это памятная доска на здании Тюменской областной думы, посвященная Авиационному заводу, который располагался в здании в годы войны и другие объекты", - рассказала методист информационно-методического центра техникума Юлия Тряскина.

Присоединиться к акции и выложить истории с хэштегами #ИзТюменисЛюбовью #Тюмень_Спб может любой желающий, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Акция посвящена 315–летию Санкт-Петербурга.