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Юбилейный хип-хоп фестиваль "Танцы улиц" будут транслировать в прямом эфире

Общество, 15:23 26 мая 2018

фото из официальной группы "ТАНЦЫ УЛИЦ" 2018 Тюмень"

Десятый юбилейный хип-хоп фестиваль "Танцы улиц" можно посмотреть в прямом эфире 26 и 27 мая.

В театральном центре "Космос" мастер-класс и танцевальные батлы Dancehall стартуют 26 мая, на следующий день - 27 мая - в батлах сразятся приверженцы стилей hip-hop и house, пишет "Мой портал". 

Напомним, призовой фонд конкурса составляет 30 тысяч рублей. По 10 тысяч получат победители батлов hip-hop 1х1, house и dancehall 1x1. Судить выступления конкурсантов будут танцоры из разных стран: ALEX THECAGE из Бельгии, CLAUDIO LUIS из Ямайки и KWAME из Франции.

Все события "Танцев улиц" можно будет смотреть в режиме онлайн.

Организаторы напоминают, что посетить концерты и батлы можно бесплатно. 

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