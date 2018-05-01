В Ишимском районе посостязались люди с безграничным энтузиазмом

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Ограниченные физические возможности не становятся препятствием для занятий спортом у жителей Ишимского района. 25 мая в спортивном комплексе села Стрехнино на традиционную спартакиаду собрались представители почти всех 22 сельских поселений Ишимского района – члены районной организации ВОИ.

Спортсмены-инвалиды традиционно соревнуются по пяти видам спорта: легкая атлетика, настольный теннис, дартс и арм-спорт. Соревнования проходят среди молодежи и взрослых. Буквально на днях ишимская команда вернулась из Тобольска с областной спартакиады для людей с ограниченными физическими возможностями. Ишимцы привезли 12 медалей.

Сергей Воронцов из Стрехнинского сельского поселения – колясочник, его любимый вид спорта – армрестлинг. И равных в этом ему нет. В составе команды "Богатыри Ишимского района" он неоднократно занимал призовые места на состязаниях различного уровня. И таких как Сергей, людей неунывающих, которые стараются поддерживать свою спортивную форму, несмотря на медицинские диагнозы, очень много. Более 60 спортсменов-инвалидов принял сегодня Центр физкультурно-оздоровительной работы.

"Готовились все, хотят участвовать все члены ишимской районной организации ВОИ, независимо от возраста. Да, мы – люди с ограниченными физическими возможностями, но с безграничным энтузиазмом", - говорит о своих подопечных председатель Ишимской районной организации ВОИ Татьяна Мажукина.

И надо сказать, что с каждым годом количество участников соревнований растет. Спорт стал не просто разовой акцией, а образом жизни.

Инна Кондрашкина