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В Тюмени презентовали новый этап образовательной лаборатории "Семейный круг"

Общество, 13:29 29 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новый этап образовательной лаборатории "Семейный круг" представили в театральном центре "Космос" Тюмени. Проект предназначен для внедрения эффективных педагогических практик в семейную жизнь. Его участники – педагоги, дети, родители, бабушки и дедушки – будут учиться понимать друг друга через творчество, театр, игры и живое общение.

"Мне с сыном очень понравилось всё – и как организовано, и как педагоги заинтересованно подошли к своей работе, как душевно проходили наши занятия! Не ожидала, что сын так воодушевится, ведь я шла с ним туда для того, чтобы провести время вместе, сделать наши взаимоотношения более теплыми. Не ожидала, что он будет с нетерпением ждать каждого занятия. Я с удовольствием хожу в лабораторию. Интересно будет попробовать себя в театре", – рассказала участница первого этапа проекта Римма Козловская.

Каждый месяц лаборатория будет открываться новым образовательным этапом, на котором к проекту могут присоединяться новые участники. В июне они сосредоточились на театре кукол и театре теней, в июле отработают методы форум-театра, в августе освоят игротехнику и театральные игры, а в сентябре изучат театр предмета и создание сценического реквизита. Октябрь станет завершающим месяцем. Участники творческой лаборатории научатся импровизировать и познакомятся с пластическим театром, пишет "Тюменская область сегодня".

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# молодежный театр , театры

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