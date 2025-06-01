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Токсиколог предупредил тюменцев о рисках отдыха на море

Общество, 12:32 29 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Токсиколог предупредил тюменцев о рисках отдыха на море. Один из них – обострение хронических заболеваний. Высокая температура, повышенная влажность и интенсивное солнечное излучение создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Кроме того, морской отдых может быть опасен для людей с кожными заболеваниями. Несмотря на антисептические свойства морской воды, ультрафиолетовое излучение и солёная вода могут как улучшить, так и ухудшить состояние кожи при псориазе, экземе или дерматитах. Индивидуальная реакция на такие условия может быть непредсказуемой, - рассказал tmn.aif.ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Также в группе риска находятся пациенты с онкологическими заболеваниями. Даже в стадии ремиссии решение о поездке к морю должно приниматься только после консультации с врачом.

Людям с заболеваниями щитовидной железы, особенно гипертиреозом, также стоит избегать морского отдыха из-за повышенного содержания йода в воздухе и воде, что может нарушить гормональный баланс.

А тем, кто имеет психические расстройства поездка на море может стать источником стресса, что усугубит симптомы. Им предпочтительнее выбирать более предсказуемую среду и умеренный климат. Михаил Кутушов подчеркивает, что любое оздоровление должно быть обоснованным и соответствовать текущему состоянию здоровья.

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# здоровый образ жизни

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