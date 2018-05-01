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Сергей Сарычев: химическая отрасль - один из локомотивов развития региональной экономики

Губернатор, 12:00 27 мая 2018

фото Тобольской промплощадки

Вице - губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поздравил работников и ветеранов химической отрасли с профессиональным праздником – Днем химика.

Высокотехнологичные проекты СИБУРа и  Антипинского нефтеперерабатывающего завода занимают важное место не только в экономике Тюменской области, но и России. Вице-губернатор подчеркнул,  что эти  производства сформировали в Тюменской области крупный нефтехимический кластер, превратив регион  в территорию, занимающуюся глубокой переработкой углеводородного сырья"

"Профессионализм, компетентность, высокая ответственность и упорный труд работников отрасли стали основой для развития химической промышленности. Сегодня тюменские предприятия вносят большой вклад в процесс импортозамещения и активно развивают свой экспортный потенциал. Уверен, благодаря знаниям и опыту специалистов химическая промышленность и дальше будет занимать передовые позиции в экономике Тюменской области. Глубокую признательность выражаю ветеранам науки и производства. Ваш самоотверженный труд, увлеченность свои делом стали примером для молодого поколения. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых свершений и достижений", - добавил он.

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# Антипинский НПЗ , День химика , Сергей Сарычев , СИБУР

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