Тюменские школьники побывали на экскурсии железнодорожного вокзала
Экскурсию для десятиклассников гимназии № 12 провели транспортные полицейские и работники железнодорожного вокзала.
На экскурсию приехали 40 школьников, сообщил тюменский линейный отдел МВД России на транспорте. Специалист по работе с личным составом Рифат Сурмятов рассказал будущим студентам о требованиях, которые предъявляются к кандидатам, поступающим на службу в транспортную полицию.
Затем выступила инспектор отделения по делам несовершеннолетних Людмила Семерикова, которая рассказала, как она поступала на службу, в каких подразделениях успела поработать, чем занимаются подразделения следствия и дознания, и какие между ними различия.
Эксперт экспертно-криминалистического отделения Антон Клюсов рассказал школьникам, что такое осмотр места преступления и как эксперты находят самые мельчайшие улики, показал чемоданчик эксперта и жилет, который служит ему заменой. Кроме этого рассказал, как изымать следы пальцев рук. На экскурсии подростки также узнали о том, что такое изолятор временного содержания.
После школьников ждали на вокзале, где его сотрудники рассказали о работе транспортного комплекса. Ребятам показали помещение коммуникативных сетей - это основное служебное помещение на железнодорожном вокзале, куда подключены все видеокамеры вокзала и прилегающей территории. Побывали подростки и в дикторской, где они смогли сами попробовать передать сообщение по громкоговорителю.
Кроме этого ребята побывали в кассовых залах, залах ожидания, гостинице при вокзале, увидели детскую комнату и класс, в котором проходят обучение сотрудники железной дороги.
В завершении мероприятия полицейские узнали от подростков, что большинство их них уже выбрали будущую профессию и некоторые свяжут ее именно с транспортной полицией.