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Тюменские школьники побывали на экскурсии железнодорожного вокзала

Общество, 15:45 27 мая 2018

Экскурсия для школьников. Фото тюменского линейного отдела МВД России на транспорте

Экскурсию для десятиклассников гимназии № 12 провели транспортные полицейские и работники железнодорожного вокзала. 

На экскурсию приехали 40 школьников, сообщил тюменский линейный отдел МВД России на транспорте. Специалист по работе с личным составом Рифат Сурмятов рассказал будущим студентам о требованиях, которые предъявляются к кандидатам, поступающим на службу в транспортную полицию.

Затем выступила инспектор отделения по делам несовершеннолетних Людмила Семерикова, которая рассказала, как она поступала на службу, в каких подразделениях успела поработать, чем занимаются подразделения следствия и дознания, и какие между ними различия.

Эксперт экспертно-криминалистического отделения Антон Клюсов рассказал школьникам, что такое осмотр места преступления и как эксперты находят самые мельчайшие улики, показал чемоданчик эксперта и жилет, который служит ему заменой. Кроме этого рассказал, как изымать следы пальцев рук. На экскурсии подростки также узнали о том, что такое изолятор временного содержания.

После школьников ждали на вокзале, где его сотрудники рассказали о работе транспортного комплекса. Ребятам показали помещение коммуникативных сетей - это основное служебное помещение на железнодорожном вокзале, куда подключены все видеокамеры вокзала и прилегающей территории. Побывали подростки и в дикторской, где они смогли сами попробовать передать сообщение по громкоговорителю.

Кроме этого ребята побывали в кассовых залах, залах ожидания, гостинице при вокзале, увидели детскую комнату и класс, в котором проходят обучение сотрудники железной дороги.

В завершении мероприятия полицейские узнали от подростков, что большинство их них уже выбрали будущую профессию и некоторые свяжут ее именно с транспортной полицией.

Экскурсия для школьников. Фото тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Экскурсия для школьников. Фото тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Экскурсия для школьников. Фото тюменского линейного отдела МВД России на транспорте ﻿

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# железнодорожный вокзал , полиция

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